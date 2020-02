VIDEO - Balzaretti su Hernandez: "E' uno dei valori più importanti di questo Milan"

Ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti, ex terzino, ha parlato così di Theo Hernandez: "Una delle note positive di questo Milan è sicuramente Theo Hernandez. Lo seguo da tanto, già ai tempi dell'Alaves si intravedeva il suo potenziale. Al Real non si è espresso ai suoi livelli, ma nel Milan sta trovando maturità, consapevolezza e continuità. Il francese ha grande forza e predominanza fisica, unita ad una qualità tecnica importante. Sa venire dentro il campo, accelerare e calciare in porta in maniera straordinaria. Hernandez è senza dubbio uno dei valori più importanti di questo Milan e lo dicono i numeri e il valore del giocatore".