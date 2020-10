Vieri in vista del derby: "Tra inter e Milan riecco la qualità"

In vista della stracittadina di Milano, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Vieri, ex di entrambe le squadre. "Un derby così strano, così condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo", ha dichiarato Bobo. Il big match tra Inter e Milan arriva alla prestissimo, alla quarta giornata: può influenzare la stagione? "Bello, mi piace e mi fa anche ricordare il mio esordio con l’Atletico Madrid, contro il Real. Ma alla domanda rispondo: no, zero".

Una rosa esperta, come quella contro di Conte, contro un gruppo giovane, come quello allenato da Pioli. Cosa può pesare di più? "Ci vuole un po’ di entrambe le cose - ha affermato Vieri - ed entrambe le squadre in realtà le mescolano. All’Inter gente come Nainggolan e Vidal farà bene, ma si è aggiunta anche la freschezza di Hakimi. Il Milan è giovane, ma ha un numero uno, il “vecchio” Ibra: ribadisco, farà più di venti gol. Hakimi e Theo? Fortissimi tutti e due, la foto della qualità che sta tornando anche all’Inter e al Milan, non solo sulle fasce. Però Hakimi in questo momento è il miglior esterno destro del mondo: devastante".