Vieri su Ibra: "Il derby lo gioca con la sigaretta in bocca, fidatevi"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha speso parole d’elogio per Zlatan Ibrahimovc: "È l’esperienza che non ha eguali e racchiude tutto: tecnica, visione di gioco, il suo segnare, il far segnare e pure far giocare bene la sua squadra, perché alza il livello di qualità di tutti. Gioca dopo il Coronavirus? Avrà sfondato il tapis roulant tutti i giorni... Uno che dice che il Covid ha avuto una brutta idea a sfidarlo, mentalmente è più forte di tutti: il derby lo gioca con la sigaretta in bocca, fidatevi. Il Milan è giovane, ma ha un numero uno, il "vecchio" Ibra: farà più di venti gol".