Vieri su Pioli: "Conferma strameritata, ha cambiato il Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri, tra le altre cose, ha parlato anche della conferma di Stefano Pioli: "Scelta giusta? Di scelta sbagliata ce n’era già stata una: andare a parlare con un altro allenatore senza dirlo ai tuoi dirigenti, Maldini e Boban. E il tempo ha detto che Paolo è una persona chiara - con lui non ci sono mai equivoci - e che sa lavorare: ha comprato bene e ha anche venduto bene. Pioli era arrivato in un momento non facile e siccome le cose non cambiano da un giorno all’altro e lui le ha cambiate, ha strameritato la conferma. La sua qualità migliore? Si vede anche da fuori: ha un grande rapporto con i suoi giocatori. Le squadre non si fanno in tre giorni. Il Milan era molto più indietro dell’Inter: con Pioli ha fatto una crescita importante, si è rinforzato bene e ha tenuto Ibra. Fa ancora un altro campionato rispetto all’Inter, ma in Serie A non perde da 15 partite".