Vietti: "L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in nazionale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Piero Vietti ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in nazionale. Queste le sue parole: "Mi sembrava strano che non fosse tornato prima in nazionale. Quando aveva lasciato nel 2016 sembrava un giocatore indirizzato verso la fine della carriera, mentre l'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in nazionale"