Xabi Alonso: "Istanbul 2005? Mi sono detto che non potevo buttare via un'occasione del genere"

Xabi Alonso, ex centrocampista e attuale allenatore della Real Sociedad B, ha parlato al podcast di Jamie Carragher, suo compagno ai tempi del Liverpool, ripercorrendo alcuni dei passi più significativi della sua carriera: "Il ricordo più brutto è la gara che perdemmo 5-0 al Camp Nou, la peggior notte che ho vissuto nel calcio. Dopo 20 minuti volevo uscire e andarmene a casa. La finale di Champions vinta in rimonta contro il Milan? All'intervallo ero arrabbiato con me stesso, mi sono detto che non potevo buttare via un'occasione del genere. Il mio lavoro da allenatore? Non voglio che arrivi troppo presto la grande occasione. Sono giovane. Voglio fare le cose per gradi e crescere, fare errori, imparare e migliorare".