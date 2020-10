Zambrotta sui terzini del Milan: "Calabria rigenerato. Dalot un talento"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato degli esterni del Milan, a cominciare da Calabria: "Pioli lo ha rigenerato: è attento in fase difensiva e dà una mano in avanti. In passato forse ha sofferto i trend negativi della squadra e il fatto che San Siro gli perdonasse poco, ma ora lo vedo molto concentrato. Dalot è un talento. Molto tecnico, salta l’uomo nell’uno contro uno, cerca la porta. Il suo arrivo segue la filosofia del club: giovani promettenti da valorizzare. Dalot a destra e Tho a sinistra sono un bel progetto. Saelemaekers? Non si risparmia mai: per un allenatore avere gente così in rosa è una fortuna".