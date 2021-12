Zanetti su Caldara: "Al Venezia non sono arrivate chiamate. Non è di nostra proprietà ma spero rimanga qui"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paolo Zanetti ha parlato di Caldara. Queste le sue parole: "Con il ragazzo non ho ancora ho affrontato questo discorso, è più una cosa giornalistica. Non sono arrivate chiamate al Venezia, è un giocatore di proprietà del Milan e giocare nel Milan è l'obbiettivo di qualsiasi calciatore. Qui però Caldara è un leader e sta tornando quello che era dopo un periodo difficile. Io e il ds ci abbiamo creduto molto, siamo andati a casa sua a convincerlo in un momento in cui nessuni ci avrebbe scommesso. La scomessa è vinta se il ragazzo sta bene e le sue qualità sono indiscutibili. Io spero che il ragazzo resti al Venezia ma è anche vero che non è di nostra proprietà"