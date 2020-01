Zeman: "Il Milan non è una cattiva squadra, ma gli serviva una guida come Ibra"

Nel corso dell'intervista in esclusiva a TMW, Zdenek Zeman ha parlato anche del Milan. Eco le sue parole su Ibrahimovic: "E' uno che ha da dare come immagine, entusiasmo e carica. Il Milan comunque non è una cattiva squadra. Serviva questa guida, finora il più importante era Romagnoli che è sempre abbastanza giovane e che non riesce a trascinare la squadra. Ibra in questo senso può dare molto".