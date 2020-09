Zenga: "Vi racconto un aneddoto su Tonali. Ha una personalità incredibile"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere neroazzurro Walter Zenga ha raccontato un aneddoto su Tonali. Queste le sue parole:"Venezia-Brescia 2-1 in B: dopo 20’ restiamo in dieci, è Tonali che provoca l’espulsione, lo massacrano di fischi ogni volta che tocca il pallone. Lui, imperterrito: non si è smosso di un centimetro. Se a 19 anni hai quella personalità, hai anche grande qualità e Pioli è bravo a far crescere i giocatori. In un grande club come Milan capirà presto cosa vuol dire essere in prima pagina, attirare grandi aspettative: un bene, e non fallirà".