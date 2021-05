Zoff: "Donnarumma gioca già in una grande squadra: resti al Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato del caso Donnarumma: "Non penso di fare la morale se dico che io al suo posto non mi creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. È giovane, ha qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Che altro serve? Credo che molto dipenda da lui, i ragazzi devono anche prendersi le loro responsabilità. Donnarumma già adesso non è in una piccola squadra".

Domani sera Gigio scenderà in campo proprio contro quella Juve che, così dicono le cronache di mercato, vuole strapparlo al Milan: "In campo non ci sono pensieri - ha affermato Zoff - quando comincia la partita, tutto si azzera. Eppure, i problemi fuori dal campo possono influenzare la preparazione: allenarsi con il buonumore fa sempre la differenza".