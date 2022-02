Zoff: "La scelta di dimettermi da ct azzurro nel 2000 fu naturale, era stata messa in discussione la mia credibilità"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff, ex portiere, è tornato a parlare della sua decisione di dimettersi nel 2000 da ct azzurro dopo il duro attacco di Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole: "La scelta di dimettermi fu naturale. Era stata messa in discussione la mia credibilità. Nel contesto dell’ambiente nessuno difese l’onorabilità del ruolo, a quel punto capii - per la mia dignità - che non potevo ricoprire quell’incarico. E non ho rimpianti".