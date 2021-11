Zola: "ll Milan deve dare il meglio oggi e per vincere ci vorrà una grande prestazione"

Gianfranco Zola, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Milan-Porto di Champions League: "I dettgali faranno la differenza, oggi dovranno essere curati al massimo. Passaggio del turno? È possibile, ma non è semplice anche considerando il girone. Questo però non deve interessare: il Milan deve dare il meglio oggi e per vincere ci vorrà una grande prestazione".