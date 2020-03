Zuculini su Rangnick: "Grande allenatore, al Milan farebbe bene"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista del Venezia, Franco Zuculini, ha parlato di Ralf Rangnick, sui allenatore ai tempi dell’Hoffenheim: "Di lui ho un bel ricordo. È un grandissimo allenatore, sa lavorare molto bene con i giovani, li aiuta a crescere. Guardate Firmino, è una sua creatura. Rangnick ha saputo valorizzare le sue caratteristiche. In generale, in tanti anni, ha creato calciatori pazzeschi. In cosa è diverso rispetto ad un allenatore italiano? È tedesco... e il tedesco lavora molto con la palla, dal primo all’ultimo minuto. Ricordo che gli allenamenti erano belli, facevamo esercizi che in Italia non sono ancora arrivati. E durante la settimana non facevamo mai lo stesso esercizio, questo rendeva più belle le sedute di allenamento. Il calcio italiano è diverso, ma sono sicuro che il mister se davvero andasse al Milan riuscirebbe a coinvolgere tutti i ragazzi. Farà bene. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. E sicuramente non ha bisogno di consigli".