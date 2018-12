Zurigo, Roberto Rodriguez: "Milan squadra numero uno in Italia, da quando mio fratello è in rossonero..."

Roberto Rodriguez, attaccante dello Zurigo, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte su suo fratello Ricardo, terzino del Milan: "Io seguo il Milan. Non guardavo tanto il calcio italiano, ma da quando mio fratello è in Italia con la maglia rossonera mi sono appassionato - riporta areanapoli.it -. Il Napoli è secondo, ha un grande allenatore che ha allenato a Madrid e vinto la Champions. Per me, però, il Milan è la squadra numero uno".