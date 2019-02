acmilan - A Casa Milan il forum sul calcio femminile in Italia

Casa Milan, giovedì 7 febbraio, ha ospitato il Forum sul calcio femminile in Italia dal punto di vista della normativa con uno sguardo alle prospettive di crescita.

Dal passaggio della gestione dei campionati di Serie A e Serie B alla FIGC con la creazione della nuova Divisione Femminile, all'inserimento di tanti Club professionistici che hanno contribuito a una maggiore visibilità, così come la partecipazione della Nazionale maggiore ai mondiali di Francia 2019.

Il Forum, organizzato da CSDS Centro Scientifico Diritto allo Sport in collaborazione con AC Milan e strutturato in 3 panel, ha affrontato grazie agli interventi di diversi speaker, le tematiche legata alla 'Normativa e al punto di vista delle istituzioni', alle 'Prospettive tecnico-sportive' e a 'Un futuro in crescita'.

Già a partire dalla stagione 2018/2019 il movimento ha avuto una rapida crescita, che però ancora rimane distante da altri campionati Europei. Le basi sono state poste, ora serve un trampolino perché il calcio femminile in Italia assuma livelli sempre più alti sia in termini di qualità che in termini di diffusione, per essere ancora più competitivi.

Tra gli interventi, dopo l'introduzione di Edoardo Revello e Sara Messina di CSDS si sono susseguiti quelli di Carolina Morace, coach della Prima Squadra Femminile rossonera, dell'Europarlamentare On. Lara Comi, oltre a quelli dell'Avv. Lorenzo Cantamessa, Mario Beretta, Elisabet Spina, Fabio Vezzoli, della giornalista de "Il Sole 24 Ore" Monica D'Ascenzo, di Ludovica Mantovani.