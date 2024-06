Alia Guagni saluta il Milan Femminile: il messaggio d'addio

vedi letture

Alia Guagni, terzino del Milan Women nelle ultime due stagioni, lascia il club rossonero. La giocatrice, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha voluto lasciare un messaggio d'addio al club rossonero.

Questo il messaggio della Guagni: "Non sono un’amante degli addii, ho difficoltà a lasciar andare le cose e le persone a cui tengo…quindi mi limiterò ad un semplice CIAO…! Grazie AC Milan Women per avermi accolto e fatto sentire subito parte della famiglia, anche se non é la fine che speravo é stato comunque un bel percorso, grazie alle ragazze che hanno condiviso questi momenti, belli e brutti, con me, grazie allo staff che negli anni ha lavorato fianco a fianco a noi…ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa che porterò sempre con me!!! E un grazie va a chi mi ha amato dal primo momento, ai tifosi….che mi hanno trasmesso il fuoco dei diavoli Ho dato il massimo per questa maglia…del resto dare il massimo é l’unico modo che conosco di fare le cose!!"