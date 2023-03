Boquete: "A volte il calcio è folle, col Milan è stata tutta una follia"

Veronica Boquete , calciatrice della Fiorentina ed ex Milan, si è così espressa ai canali ufficiali del club viola dopo il pareggio per 3-3 contro il Milan: "A volte il calcio è folle, col Milan è stata tutta una follia. Inizio partita un disastro, concedendo i primi due gol. Poi siamo state brave a giocare, a creare occasioni, ma non riuscivamo a segnare. Nella ripresa ci abbiamo creduto, siamo rimaste in partita e abbiamo segnato il primo gol. Poi abbiamo subito il terzo ma abbiamo continuato a crederci. Questo ci ha dato un punto, siamo orgogliose di come abbiamo affrontato il secondo tempo. Tra primo e secondo tempo ci siamo dette che stavamo giocando bene.

Il mister è rientrata negli spogliatoi per la pausa e ci ha detto che avevamo commesso due errori grossi ma che stavamo giocando. Ci siamo dette: ‘dobbiamo rimanere in partita’. Il secondo rigore? Il pallone pesava, soprattutto per l’importanza del risultato. Poi ne avevo già calciato uno, non sai mai se batterlo nella stessa maniera o cambiare. Alla fine la palla è entrata, ci siamo godute il momento, me lo sono goduta anche personalmente. Nel calcio il tempo per essere felici è veramente poco. Ci godiamo questo pareggio e ora iniziamo a preparare la partita contro l’Inter".