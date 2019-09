C. Mauri ringrazia tutti: "Il Milan mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco"

Claudia Mauri, centrocampista del Milan Femminile, è intervenuta su Instagram e ha pubblicato un messaggio di ringraziamento al Milan e alle compagne di squadre per un ritorno dopo annate travagliate: "In questi anni mi sono un po’ persa ma sono felice di esser riuscita a ritrovarmi e di esser ritornata a giocare nella massima serie..tutto questo lo devo a me e alle persone che ho sempre avuto al mio fianco che non hanno mai smesso di dirmi giorno dopo giorno che il mio posto eri lì.... Domenica è stata la mia prima partita è difficile spiegare a parole quello che ho provato..avevo il cuore che mi usciva dal petto nel vero senso della parola, ero agitata, emozionata non provavo quelle emozioni da un sacco di tempo! Questo grazie anche alla società che mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco, che mi sta aiutando in tutto e per tutto e mi ha accettato a braccia aperte da vera squadra a partire dallo staff fino a ogni singola ragazza Ringrazio tutti, Grazie Milan felice di far parte di questo gruppo".