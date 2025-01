Coppa Italia Femminile, il Milan eliminato ai quarti dalla Fiorentina

Dopo l’Inter anche il Milan saluta la Coppa Italia Femminile ai quarti di finale. La squadra rossonera infatti, dopo il pareggio casalingo, cade in casa della Fiorentina per 2-0. Le viola vanno a segno una volta per tempo prima grazie all’autogol della portiera avversaria Laura Giuliani alla mezzora e poi con un calcio di rigore trasformato da Emma Severini a metà ripresa.

Le toscane avanzano dunque in semifinale dove aspetteranno la vincente di Juventus-Lazio in programma giovedì pomeriggio. Mentre per il Sassuolo ci sarà la vincente di Roma-Napoli Femminile in programma domani.