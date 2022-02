Coppa Italia Femminile, Milan in semifinale contro una tra Juve e Inter

Dopo la bella vittoria di oggi per 4-1 contro la Sampdoria Women, il Milan Femminile attende la vincente di domani tra Juventus e Inter per capire chi sfiderà in semifinale di Coppa Italia.

Fiorentina-Empoli 2-2 (and. 0-0) (14' Nocchi, 23' Dompig, 33', 73' Sabatino)

Milan-Sampdoria 4-1 (and. 4-1) (2’, 76’ Longo, 27’ Adami, 46’ Stepelfeldt)

Domenica alle 12:30

Roma-Como (and. 3-0)

Domenica alle 14:30

Juventus-Inter (and. 1-1)

Semifinali

Empoli-Roma/Como

Milan-Juventus/Inter