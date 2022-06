Dalla Nazionale al torneo "The Women's Cup": ecco i prossimi impegni delle nostre rossonere

IL PUNTO SULLA NAZIONALE…

Manca ormai una settimana all’inizio della UEFA Women’s Euro 2022, la tredicesima edizione del Campionato Europeo che si giocherà in Inghilterra dal 6 al 31 Luglio. Tra le protagoniste, spiccano sicuramente le nostre azzurre, qualificatesi al secondo posto nel gruppo B, a quota 25 punti, a sole tre lunghezze al di sotto della Danimarca. Qualche giorno fa è stata resa nota la lista delle 23 azzurre convocate dal Ct Milena Bertolini. Sono tre le rossonere della squadra di Ganz a essersi presenti: Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte. Nel frattempo continua il raduno a Castel di Sangro che si concluderà con l’ultima settimana di lavoro prima della partenza per Manchester. Il percorso dell’Italia, assegnata al gruppo D della fase a gironi , si preannuncia intenso e ricco di emozioni. Le azzurre, infatti, dovranno sfidare Francia, Belgio e Islanda nel tentativo di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo. Ma non è tutto, perché, a essersi guadagnato un posto in nazionale sono anche altre due rossonere: Gudny Arnadottir, convocata dall’Islanda (nel gruppo D con l’Italia) e Sara Thrige Andersen, inclusa nella lista convocati della Danimarca, assegnata al gruppo B.

…VERSO LA STAGIONE 2022-2023

Dopo aver concluso la stagione 2021-2022 al terzo posto in classifica, a quota 46 punti, mancando di fatto l’obiettivo qualificazione in Champions League, è giunto il momento di voltare pagina e di scrivere un nuovo capitolo. Sebbene il fischio d’inizio della nuova stagione sia ancora abbastanza lontano, è di qualche giorno fa la notizia ufficiale della partecipazione delle rossonere alla Women’s Cup negli USA, una grande occasione per la squadra di Ganz di confrontarsi con club di esperienza mondiale. A contendersi il prestigioso trofeo anche Tottenham Hotspur FC, Racing Louisville FC, OL Reign della National Women's Soccer League, Club América della Liga MX Femenil e Tokyo Verdy Beleza. Il torneo si terrà al Lynn Family Stadium, a Louisville dal 14 (data in cui si giocheranno i Quarti di Finale ai quali parteciperanno anche i club europei) al 20 Agosto, durante la quale si disputeranno la Finale e la Finalissima. Come affermato anche dal Direttore Sportivo della Prima Squadra Femminile rossonera, Elisabet Spina, "La Women's Cup a Louisville è uno straordinario momento d'incontro e confronto per club provenienti da continenti diversi, un evento strategicamente importante che ci aiuterà a crescere tanto in campo quanto fuori e che ci darà l'occasione di conoscere e imparare culture sportive differenti. Il nostro obiettivo è la crescita globale del movimento calcistico femminile".