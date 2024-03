È la Fiorentina la prima finalista di Coppa Italia Femminile! Schiantata la Juventus per 3-1

È la Fiorentina la prima finalista della Coppa Italia Femminile 2023/2024. Dopo il successo per 1-0 dell'andata le Viola allenate da Sebastian De La Fuente s'impongono anche nel ritorno in casa della rivale di sempre: la Juventus. Decisivo per il 3-1 finale la doppietta di Madelen Janogy e il rigore trasformato da Veronica Boquete. Gol della bandiera per le bianconere a firma di Asia Bragonzi.

In prigramma domani la seconda semifinale fra Roma e Milan con le giallorosse che si sono imposte all'andata con il risultato di 2-0.