Ex Milan, Carissimi: "Ganz? Ci ha trasmesso lo spirito da grande guerriero"

Marta Carissimi, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a 33 anni, fino ad un giorno fa era ancora sotto contratto con il Milan. Ecco le parole a Gazzetta.it dell'ex centrocampista rossonera: "Fiorentina in Champions a tavolino ai danni del Milan? Mi è dispiaciuto perché, da atleta, finire la stagione sul campo è dare un senso a tutto il lavoro svolto da allenatore, staff, club. Se non è stato possibile, però, è perché ci sono stati motivi più grandi di noi. Ci rimettiamo alle regole dell’algoritmo e alle decisioni della Federazione. Com'è Ganz? Ci mette davvero tanta grinta e dedizione. E’ appassionato del suo lavoro e ha trovato, con le ragazze, pane per i suoi denti. Gente appassionata come lui che ha creato subito una bella sinergia. Poi tutto questo si è tradotto sul campo come avete visto, il Milan non lasciava mai nulla e ha rimontato e vinto tantissime partite nei minuti finali. Lo spirito di grande guerriero di Ganz"