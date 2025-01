Femminile, aperta la vendita per Milan-Roma di sabato al Puma House of Football

vedi letture

Importante, da non perdere. Milan-Roma è uno dei big match della 16ª giornata di Serie A Femminile, in programma sabato 25 gennaio alle 15.00 al PUMA House of Football. Un'occasione d'oro per le rossonere per provare a ottenere una vittoria fondamentale e cercare di recuperare terreno in classifica, riscattando anche il pareggio agrodolce in casa della Sampdoria. Tre giornate dal termine della prima fase di campione e l'obbligo di spingere al massimo per non mollare le speranze di arrivare nella Poule Scudetto.

La squadra di Coach Bakker vi aspetta allo stadio! È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Roma al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

SABATO 25 GENNAIO ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€