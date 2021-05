Femminile, Milan-Hellas Verona (2-2): il campionato si chiude al secondo posto con 51 punti

Ventiduesima giornata di Serie A Femminile, l’epilogo di una stagione ricca di emozioni, gol e spettacolo. La gara di andata contro l’Hellas era terminata con la vittoria del diavolo per 0-1, grazie al gol di testa di Natasha Dowie. Quest’oggi le rossonere affrontano la squadra di Pachera con la consapevolezza di aver già raggiunto la qualificazione alla Uefa Women’s Champions League con un turno di anticipo. In questa stagione la squadra di Ganz sta scrivendo di fatto la storia del Milan Femminile, collezionando record su record e centrando ogni obiettivo. Quello di oggi sarà infatti l’ultimo test prima di un’altra gara decisiva: la finale di Coppa Italia Femminile. In quell’occasione, il diavolo incontrerà la Roma di Betty Bavagnoli in quella che sarà la prima finale in cui entrambe le squadre lotteranno per contendersi il titolo nazionale.

Il match

Turnover per mister Ganz che schiera dal primo minuto Babb, Vitale, Agard, Spinelli, Bergamaschi, Hasegawa, Mauri, Rizza, Dowie e Salvatori Rinaldi. Fin da subito emerge un Milan carico, deciso a concludere questa stagione nel migliore dei modi. Le rossonere partono con il piede sull’acceleratore, in particolare con l’azione di Yui Hasegawa al 6’, la quale prova il cucchiaio dalla lunga distanza, intercettato poi dal portiere avversario. Nonostante il pressing costante da parte del diavolo è la squadra di Matteo Pachera ad andare in vantaggio al 13’ con un bel tiro di Jelenčić dai trenta metri. Ma si sa, ad ogni azione corrisponde una reazione. Dopo la rete dello 0-1 le rossonere iniziano a crescere e a creare tante occasioni. Tra le più pericolose troviamo di fatto la numero 4, la quale recupera palla e costruisce le azioni più importanti. Inoltre, è suo il cross al 26’ per Natasha Dowie, la quale salta più in alto che può e prova la conclusione, fermata da Durante. Buona prestazione anche per Deborah Salvatori Rinaldi, entrata molto bene in partita. La numero 22 rossonera dà una grande mano alla squadra in fase di non possesso e prova anche l’acrobazia nella prima frazione di gioco. Al 38’ Natsaha Dowie approfitta dell’errore di Durante su retropassaggio e intasca la rete del pareggio: 1-1 è il risultato al termine dei primi quarantacinque minuti. Nota positiva anche per Valentina Bergamaschi, la quale è sempre al posto giusto nel momento giusto, intercetta palla, corre e prova la conclusione in diverse occasioni. Nei primi minuti della seconda frazione di gioco è però l’Hellas Verona ad alzare il baricentro. Inizia così la fase di pressing della squadra di Pachera che culmina con la rete di Susanna al 67’. Bastano pochi minuti però alle rossonere per ristabilire il pari: verticale di Vero Boquete, velo di Hasegawa e tiro sicuro di Sara Tamborini. Termina 2-2 l’ultima gara della stagione 2020-2021 con il Milan che chiude il Campionato di Serie A Femminile al secondo posto in classifica con 51 punti.