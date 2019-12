Si è conclusa da non molto la gara tra il Milan di Maurizio Ganz e la Riozzese, squadra che milita in Serie B Femminile. Rossonere che hanno vinto 1-6, grazie alle reti nel primo tempo di Sara Tamborini e della ex Claudia Mauri. Nella ripresa Ganz inserisce anche Valentina Bergamaschi, autrice di una doppietta. Nel finale in gol anche Nora Heroum e Sandra Zigic.