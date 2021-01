Intervenuto su Twitter, il Milan ha fatto gli auguri a Gaia Missaglia, allenatrice dell'U10 femminile, per la nascita della piccola Letizia. Questo il tweet: "È nata la piccola Letizia! Congratulazioni a mamma Gaia, la nostra coach delle Pulcine e a papà Giovanni. Letizia ha avuto fretta di venire al mondo, in tempo per tifare le Rossonere".