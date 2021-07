Giacinti a MilanTV: "Il rinnovo significa amore per questi colori. Orgogliosa di essere un punto fermo"

Intervenuta ai microfoni di MilanTV, Valentina Giacinti ha commentato così il rinnovo fino al 2024 con il Milan: "Rinnovo significa tanto, significa continuità e amore verso questi colori".

Sulla passata stagione: "Questo anno mi ha lasciato tanto. Un po' di rammarico anche, perché abbiamo perso una finale e abbiamo fatto il compito a metà. Quest'anno voglio riprovarci e tutte assieme vogliamo fare qualcosa di bello".

Sul progetto del Milan: "Ogni anno il progetto del Milan avanza, sta crescendo tantissimo e sono contenta di far parte di questa continuità. Ogni anno vedremo dei miglioramenti e speriamo che questo sia l'anno giusto".

Su essere il capitano del Milan: "Non avrei mai pensato di essere un punto fermo per il Milan, ma sono orgogliosa di esserlo e voglio continuare ad esserlo e per questo ho scelto di rinnovare".

Un consiglio: "Ogni ragazzina può migliorare, basta che creda nei propri sogni e li può realizzare. Come abbiamo fatto noi, possono farlo anche loro, seguendo anche dei modelli al femminile".

Sulla nuova stagione: "Quest'anno ho visto una squadra compatta, siamo già un bel gruppo e siamo molto unite. Mi aspetto che questa unione la portiamo dalla prima all'ultima partita. Non sarà semplice e sarà molto più complicato dello scorso anno perché vuol dire vincere la Coppa Italia o il campionato e riqualificarci in Champions, quindi sarà sicuramente difficile".

Sulla WCL: "La Champions è un sogno bellissimo, ma allo stesso tempo difficile. Faremo del nostro meglio per portare avanti il più possibile questa esperienza e per poi essere pronte il prossimo anno".

Un messaggio per i tifosi: "Speriamo di rivederli presto allo stadio e di seguire noi e i ragazzi perché faremo del nostro meglio per farvi felici.

Un messaggio ad Ivan Gazidis: "Quello di rimettersi il prima possibile, tutto il Milan lo sta aspettando e aspettiamo di vederlo al Vismara e a Milanello, in bocca al lupo".