Giacinti carica: "Pronte per la lotta scudetto, vogliamo portare a casa un titolo"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, nella sua intervista al quotidiano As ha parlato anche della lotta scudetto nella prossima stagione di Serie A: "Affronteremo sicuramente un campionato ancora molto competitivo come l’anno scorso. Siamo pronte. Ogni anno ci alleniamo per cercare di migliorare e quest’anno migliorare significa vincere lo scudetto, la Coppa Italia o la Supercoppa. Vogliamo portare un titolo in casa perché questo club lo merita per tutto il lavoro che sta facendo”.