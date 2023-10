Giuliani e Bergamaschi in campo nella sconfitta dell'Italia in Women's Nations League

vedi letture

L'Italia femminile ha giocato questo pomeriggio contro la Spagna campione del mondo. La gara, valevole per la terza giornata di Women's Nations League, ha visto le iberiche vincere allo scadere con il risultato di 1-0, grazie al gol di Hermoso. Due le rossonere in campo: il portiere Laura Giuliani, sul terreno di gioco per tutta la gara, e il capitano Valentina Bergamaschi, subentrata al minuto 72. Il prossimo impegno per le azzurre sarà il 31 ottobre, martedì, in Svezia.