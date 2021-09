Guarino: "Negli ultimi 4-5 anni il livello del calcio femminile italiano si è alzato parecchio"

Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, si è così espressa nel corso del festival Femminile Plurale sul calcio femminile in Italia: “Dagli anni in cui giocavo io a oggi i passi in avanti sono stati parecchi. C’è molta più responsabilità perché ora il calcio femminile ha la fortuna di essere sempre più seguito, anche a livello di media. Ai miei tempi l’unico grande evento, il Mondiale del ‘99 negli Stati Uniti, ha avuto la diretta Rai, ma era di notte. Serie A? Negli ultimi 4-5 anni il livello si è alzato parecchio, il torneo è sempre più bello e attrae calciatrici di livello internazionale. Inoltre allenarsi all’interno di un club professionistico cambia tanto perché si curano tutti i dettagli, dall’alimentazione al riposo passando per le cure mediche. Prima di avere una donna sulla panchina della Nazionale bisognerebbe cominciare ad allenare qualche club professionistico, ma non credo che i tempi siano maturi. Ancora poche donne allenano e il primo passo da fare è quello di dare alle donne l’opportunità di poter pensare al loro futuro all’interno di questo sport”.