Il Milan Femminile Primavera affronterà in finale la vincente di Inter-Sassuolo

Per la prima volta nella storia il Milan giocherà la Finale del campionato Primavera femminile, dopo aver battuto per 1-4 la Roma con i gol di Longobardi, Appiah, Stokić e Renzotti. Sabato 11 (calcio d'inizio alle 16.30, diretta sul canale YouTube della FIGC femminile) ci sarà in palio lo Scudetto contro la vincente di Inter-Sassuolo.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-4

ROMA (4-3-3): Merolla; Pieri (16'st Mar. Cherubini), Falzone, E. Testa, Pizzuti; S. Testa, Catena, Pellegrino Cimò; Zouhir (38' Fuzio), Ventriglia, Galli. A disp.: Valeri; Fuzio, Lasco, May. Cherubini, Canale, Viesti, Caruso, Bernardi. All.: Viglietta.

MILAN (4-2-3-1): Tornaghi; Zanini (36'st De Marco), Sorelli, Pomati (17'st Boldrini), Gemmi; Cesarini, Arrigoni; Appiah, Stokić (17'st Donolato), Renzotti (23'st Mikulica); Longobardi (36'st Cappa). A disp.: Lorenzi; Carotenuto, Minnei, Zanisi. All.: Zago.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 10' Longobardi (M), 15' rig. Ventriglia (R), 16' Appiah (M), 39' Stokić (M), 21'st Renzotti (M).

Ammonita: 36' Pomati (M).

Espulsa: 37' E. Testa (R).