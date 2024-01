Il Milan Femminile torna alla vittoria: 3-2 al Como. Ora è ottavo in classifica

La tredicesima giornata di Serie A Femminile si è aperta con la vittoria per 2-0 dell’Inter sulla Roma capolista e con il successo di Fiorentina e Juventus rispettivamente contro Pomigliano e Sassuolo. Le rossonere, invece, sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la squadra di Montemurro, nonostante la buona prestazione, caratterizzata però dal poco cinismo sotto porta. Nel posticipo di questa giornata, il Diavolo era chiamato a rialzarsi e a dare il meglio contro un Como reduce dal ko contro la Sampdoria, due pareggi e una sconfitta, ma allo stesso tempo a quota 15 punti in classifica, dietro a Inter e Fiorentina.

E di fatto, il Milan di Corti prova fin da subito a rendersi pericoloso contro la squadra di Bruzzano, tanto da passare in vantaggio al 12’ con la conclusione in rete di Staskova sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nei minuti successivi, però, entrambe le squadre abbassano i ritmi di gioco, tanto da contare pochissime azioni potenzialmente pericolose, complici anche le numerose interruzioni durante la prima frazione di gioco. Il primo vero squillo del Como arriva al 40’, con la battuta dal corner e la conclusione di Cox, che termina di poco alta sulla traversa. Due minuti dopo, al 42’, le rossonere allungano sulla squadra di Bruzzano trovando la rete del raddoppio, grazie a una bella azione corale, alla cross in area di Soffia e alla conclusione decisiva di Mascarello. Nella ripresa, il Milan di Corti cala il tris al 62’ con la punizione calciata dalla numero 12 che trova infine il tocco vincente di Staskova. Nel finale di gara, però, il Como inizia a crederci, tanto da riaprire il match al 79’ con la rete di Skorvankova e da trovare il raddoppio al 94’, grazie al recupero palla da parte delle lariane che mandano in rete di testa Martinovic. Le rossonere guadagnano tre punti fondamentali al Puma House of Football e raggiungono quota 13 punti in classifica, in vista della prossima sfida: la trasferta contro il Pomigliano, reduce dal ko contro la Fiorentina.