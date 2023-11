Italia Femminile, ci sono due convocate del Milan per la Nations League

Ripartire dalle ottime prestazioni con Spagna e Svezia per continuare il percorso di crescita e concludere nel migliore dei modi il cammino nel girone di Nations League. La Nazionale Femminile si appresta a disputare le ultime gare del Gruppo D contro Spagna e Svizzera, 180 minuti decisivi ai fini della classifica, che attualmente vede le Azzurre terze a meno tre dalle scandinave. La gara con le campionesse del mondo si disputerà venerdì 1° dicembre a Pontevedra (ore 21.30, diretta su Rai 2), martedì 5 lo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma (ore 19, diretta su Rai Sport) farà invece da cornice alla sfida con le elvetiche, battute 1-0 all’esordio nella competizione.

Sono 28 le calciatrici convocate da Andrea Soncin per il doppio impegno che chiuderà il 2023: le novità sono rappresentate dai ritorni di Francesca Durante ed Emma Severini, assenti dal Mondiale, e da quelli delle attaccanti Chiara Beccari, Martina Piemonte e Annamaria Serturini, che avevano saltato per infortunio l’ultimo raduno. Saranno presenti Sofia Cantore e Michela Catena, costrette ad abbandonare Coverciano per dei problemi muscolari alla vigilia dell’ultima gara con la Spagna, e con loro anche Michela Cambiaghi, reduce dal grande match - il primo da titolare - in casa della Svezia. Non ci saranno invece Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, alle prese rispettivamente con una lesione all'adduttore e con una distorsione alla caviglia destra. Le calciatrici si raduneranno a Coverciano nella serata di domenica e giovedì 30 novembre partiranno alla volta di Pontevedra. Il giorno dopo la gara con la Spagna la Nazionale farà rientro a Coverciano, dove rimarrà fino alla vigilia del match di Parma.

In questo sprint finale l’Italia dovrà guardarsi le spalle dal rientro della Svizzera, ancora ferma a zero punti, ma cercherà allo stesso tempo di insidiare il secondo posto occupato dalla Svezia. Per riuscirci servirà un’impresa: fare più punti della selezione allenata da Gerhardsson nella 5ª giornata e avere un saldo di tre punti a zero nell’ultima. In chiave terzo posto, invece, basterà pareggiare lo scontro diretto con le elvetiche, qualsiasi siano i risultati del quinto turno. Se restasse il distacco attuale dopo le gare del 1° dicembre, la squadra di Soncin sarebbe terza anche con un ko a Parma.

Le prime due di ogni raggruppamento acquisiscono il diritto a restare in Lega A, le terze dovranno conquistarsi la salvezza nello spareggio contro una seconda dei gironi della Lega B, le quarte classificate retrocedono direttamente nella Lega B.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).