Italia Femminile, le convocate di Soncin: presenti Giuliani, Bergamaschi e Piga

vedi letture

Sono 28 le calciatrici convocate dal ct Andrea Soncin per le sfide contro Paesi Bassi, il 5 aprile a Cosenza, e Finlandia, il 9 aprile a Helsinki. Nell’elenco si rivede Chiara Beccari del Sassuolo che aveva saltato le sfide amichevoli di febbraio per infortunio e c’è una novità assoluta come la convocazione di Margot Shore, classe ‘97, che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Hellas Verona in Serie B.

Quest’ultima sostituisce la doriana Amanda Tampieri che invece era stata chiamata a febbraio. Rispetto a quel giro di convocazioni escono anche Aurora De Rita (Sampdoria), Eva Schatzer (Sampdoria), Michela Catena (Fiorentina) e Benedette Glionna (Roma) oltre ovviamente a Sara Gama che prima dell'amichevole contro l'Irlanda di febbraio aveva annunciato l'addio alla maglia azzurra. Questo l’elenco completo delle convocate:

Portiere: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona)

Difenditrici: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter)