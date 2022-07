Laura Agard saluta il Milan: "Grazie, ti prometto che ti porterò ovunque"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Dopo due stagioni in rossonero, il difensore francese Laura Agard saluta il Milan. La stessa calciatrice ha ufficializzato il suo addio con un post su Instagram con le foto più significative della sua esperienza italiana e con parole al miele per il club di via Aldo Rossi. Questo il testo del suo messaggio: "Grazie Milan. Non importa se oggi stiamo facendo un viaggio diverso, ma ti prometto che ti porterò ovunque".