LIVE MN - Femminile, Milan-Inter (2-1): Finita! Rossonere a -6 dalla Juve!

94' Finisce qui! 2-1! Il Milan di Maurizio Ganz si porta a casa il quarto derby consecutivo. Dopo un primo tempo finito 0-0 dove Inter e Milan si sono equivalse, nel secondo tempo le rossonere hanno dimostrato tutte le loro qualità e hanno recuperato una partita difficilissima. Da segnalare anche un errore dagli undici metri da parte di Valentina Giacinti che poco dopo ha siglato il gol vittoria. A segno: Thorvaldssdottir, Giacinti e Bartonova.

90' Quattro minuti di recupero.

88' Ammonita Marinelli.

82' Cambio nel Milan: fuori una stremata Bergamschi, dentro Vitale.

79' GOOOOOOOOLLLL DELLLL MILAANNNN!! Giacinti sfrutta un errore della difesa neroazzurra e di collo pieno riesce a realizzare la rete che porta in vantaggio le rossonere!

78' Punizione di Alborghetti da lontanissimo e palla che finisce in orbita.

76' Cambio per l'Inter: Esce Baresi, entra Debever

73' Errore di Giacinti dagli 11 metri.

71' Rigore per il Milan ed espulsione per Merlo! Inter in 10.

69' GOOOOOOOOOOLLLLL DELLL MILANNNN!! 1-1! Imbucata di Mauri per Thorvaldssdottir che a tu per tu con Aprile non sbaglia e pareggia il derby!

66' Cross di Hovland per la testa di Rinaldi che prende l'ascensore ma schiaccia troppo la palla e rende facile la vita ad Aprile.

62' Altro cambio per il Milan: fuori Heroum, dentro Mauri.

60' Tiro di Marinelli dal limite: Korenciova blocca con facilità.

56' Cambio per il Milan: fuori Begic, dentro Salvatori Rinaldi.

55' Tiro di Heroum da fuori area e Aprile mette in corner.

50' Gol dell'Inter! Corner battuto corto verso Bartonova per Tarenzi che tocca di testa quel che basta per siglare l'1-0.

46' Iniziato il secondo tempo. Palla al Milan.

45' Fine primo tempo. Rossonere che per quasi tutto il primo tempo hanno dominato, anche se l'Inter in ripartenza è riuscita parecchie volte a rendersi pericolosa. Pesante l'errore di Begic a porta vuota che poteva portare le sue compagne in vantaggio.

45' Un minuto di recupero.

42' Merlo finisce sul taccuino dell'arbitro: secondo giallo del match per l'Inter.

37' ALTRA OCCASIONE! Giacinti salta Auvinen al limite dell'area e lascia partire un missile terra-aria che esce fuori di pochissimo con Aprile pietrificata.

34' OCCASIONE MILAN! Punizione di Tucceri dalla sinistra per il taglio di Hovland che riesce a impattare la palla, ma Aprile copre bene il primo palo e blocca.

32' Bergamschi accelera e per fermarla Alborghetti commette fallo, venendo punita col primo giallo della gara.

30' Tiro di Alborghetti dai 25 metri ma Korenciova è attenta e mette la palla in corner.

28' Gara a tratti spenta, ma l'impressione è che si potrebbe accendere da un momento all'altro con vari capovolgimenti sia da una parte che dall'altra.

21' OCCASIONISSIMA MILAN! Le rossonere sfruttano con Giacinti una disattenzione difensiva. La numero 9 rossonera metto in mezzo per Begic che a porta spalancata mette fuori. Errore incredibile!

16' Altra discesa di Conc sulla desta che riesce a crossare nel mezzo dell'area di rigore per Heroum che manca la palla facilitando l'uscita di Aprile.

10' OCCASIONE MILAN! Ottimo corner battuto da Tucceri per la testa di Heroum che anticipa Aprile e mette di poco alto sopra la traversa. Rossonere pericolose!

8' Korenciova! Inter pericolosissima davanti con la doppia occasione per Marinelli e Tarenzi ma l'estrema difensore è attenta e salva il Milan con due grandi parate!

6' Bartonova tenta il tiro dalla lunga distanza ma Korenciova blocca con molta tranquillità.

4' Bene l'asse Giacinti-Thorvaldssdottir: la numero 9 serve in profondità la 10 che di prima prova il tiro ma la palla esce fuori di molto.

3' Primo tiro della gara da parte del Milan: Jane dalla lunga distanza non riesce a impattare bene la palla che esce pian piano sul fondo.

1' SI COMINCIA!

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Konc, Jane, Heroum, Giacinti, Thorvaldssdottir, Begic.

Inter (3-4-3): Aprile; Merlo, D'Adda, Auvinen, Bartonova; Marinelli, Brustia, Alborghetti, Pandini; Tarenzi, Baresi

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Inter, il secondo derby della Madonnina in campionato. Il Milan di Maurizio Ganz affronterà le ragazze di Attilio Sorbi. All'andata la gara finì 3-1 per le rossonere. Entrambe le squadre arrivano da un periodo di forma smagliante: le rossonere, con 3 vittorie consecutive e anche grazie al pareggio tra Juve e Fiorentina, vogliono ancora crederci alla corsa scudetto e l'accesso alla Champions League; le neroazzurre, invece, arrivano da due vittorie consecutive. Sarà sicuramente una partita avvincente, d'altronde il Derby è una partita a sè. Rimanete con noi per vivere ogni minuto di questo match! Buona partita!