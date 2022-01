LIVE MN - Femminile, Milan-Sampdoria (4-0) - Vittoria di squadra, super Guagni!

Dopo il successo per 6-0 contro l'Hellas Verona, il Milan Femminile chiude il match contro la Sampdoria per quattro reti a zero. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, con le rossonere che si confermano in uno stato di grazia. A segno: Thomas (2), Bergamaschi e Piemonte. Tre assist di Guagni, sempre più decisiva nelle occasioni delle rossonere.

94' Finisce qui!

92' GOOOOOOOOOOOOL! POKER! Ripartenza letale del Milan: Adani serve Thomas, che a tu per tu con Tampieri non sbaglia. 4-0!

90' Tre minuti di recupero.

84' Altra traversa del Milan: questa volta a colpire il legno è Grimshaw!

78' La squadra di Ganz continua a comandare il match, Sampdoria totalmente annullata.

72' Conclusione di Adani, palla fuori. Occasione sprecata.

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Bergamaschi e Tucceri, dentro Longo e Thrige

68' Discesa sulla destra di Guagni, Bergamaschi anticipa tutti ma Tampieri è attenta e blocca.

64' OCCASIONE MILAN! Altro corner, colpo di testa di Codina e traversa piena! Rossonere vicine al poker.

55' Secondo tempo iniziato a ritmi molto bassi.

45' Si riparte!

Quarantacinque minuti a senso unico per le rossonere. Un match partito bene per la squadra di Mister Maurizio Ganz, che nei primi venti minuti dominano, creando una grandissima quantità di occasioni. Al 22' il Milan sblocca la gara con Guagni, al 31' raddoppia con Bergamaschi e al 35' cala il tris con Piemonte. Cosa hanno in comune questi gol? Gli assist di Alia Guagni.

45' Fine primo tempo.

40' Il Milan rifiata un po' dopo 35 minuti ad altissimo livello.

35' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Terzo gol e ancora azione identica alle prime due reti: cross di Guagni, al terzo assist della partita, per la testa di Piemonte che torna al gol dopo oltre due anni.

31' GOOOOOOOOOOL! RADDOPPIO MILAN!! Fotocopia del primo gol: altro assist di Guagni dalla destra, ma ad impattare di testa è Valentina Bergamaschi! 2-0!

26' Dopo un inizio a mille all'ora, il Milan ora respira un po' e mantiene il possesso.

22' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Cross di Guagni dalla destra e girata di testa da parte di Thomas. Tampieri non può nulla! Che gol!

15' Altra occasione per le rossonere, questa volta con Thomas. Ma l'attaccante non riesce a sbloccare il match.

12' Tiro-cross di Piemonte, ma la sfera viene deviata: è corner!

11' Corner per il Milan. Colpo di testa di Codina, palla fuori di poco.

10' Doppia occasione per il Milan, prima con Thomas e poi con Grimshaw. In entrambe le conclusioni Tampieri è decisiva.

8' Piemonte, assistita da Agard, colpisce di testa. Palla alta.

7' Pressing feroce del Milan, che guadagna il terzo corner della sua gara.

4' Corner per il Milan: Tucceri va direttamente in porta, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo di Piemonte su Tampieri.

1' Inizia il match!

Formazioni ufficiali

Milan: Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte, Bergamaschi. Allenatore - Ganz

Sampdoria: Tampieri; Novellino, Auvinen, Spinelli, Pisani; Fallico, Wagner, Giordano; Martinez, Tarenzi, Seghir. Allenatore - Cincotta

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sampdoria, incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A Femminile. Le rossonere, reduci dalla vittoria tennistica col Verona, al momento presiedono il quarto posto in classifica con 25 punti mentre la Sampdoria è sesta con 19 punti.