Mendes a MTV: "La Juventus è stata superiore. Vogliamo dare il meglio fino alla fine"

Monica Mendes ha parlato a Milan Tv dopo la partita persa contro la Juventus: “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo tempo loro hanno segnato ed è cambiato il gioco. Noi non siamo riuscite a fare quello che volevamo, la Juve ha fatto il secondo gol ed è finita. Indossare questa maglia è un onore, è un privilegio anche se sono portoghese. Non mi piace perdere ma la Juventus è più forte di noi. La voglia di vincere cambia una giocatrice, avremmo voluto un altro risultato per sognare ancora di vincere il campionato ma non è ancora finita. Fino alla fine proveremo a fare il meglio, vogliamo vincere tutte le partite. Oggi siamo triste ma abbiamo una partita molto importante in Coppa Italia e vogliamo vincere, poi dobbiamo pensare passo dopo passo. Anche in Nazionale vogliamo vincere e quando torniamo in Italia vogliamo portare questa maglia il più in alto possibile e vincere tutte le partite. È il nostro obiettivo”.