Mendes a MTV: "Tre punti molto importanti, felici per la vittoria. Contro la Juventus sarà battaglia"

Monica Mendes ha parlato a Milan Tv al termine della sfida vinta dal Milan Femminile contro l’Hellas Verona: “Questi tre punti sono davvero importanti per il nostro obiettivo. Siamo felici perché abbiamo vinto. È importante perché abbiamo iniziato in maniera strana ma poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e vinto. Il primo difensore è il nostro attaccante e il nostro primo attaccante è il nostro difensore, è un gioco di squadra. Siamo molto felici perché se il Verona non ha segnato vuol dire che abbiamo difeso molto bene e questa è la cosa più importante. Juventus? Giocheremo contro una squadra che vuole vincere il campionato, noi vogliamo vincere tutte le partite. Sarà una battaglia e una partita molto diversa da quella di oggi. Abbiamo però le stesse motivazioni, lo stesso obiettivo, la stessa voglia di fare sempre di più”