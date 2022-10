Milan Femminile, Asllani: "A chi non piacerebbe giocare a San Siro? Il calcio non ha genere"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Milan Kosovare Asllani ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell'eventualità di giocare a San Siro e se le piacerebbe: "E a chi non piacerebbe? Credo he aprire i grandi stadi sia il prossimo passo. Il calcio femminile deve avere più visibilità e la otterrebbe in questo modo. Sono certa che ai tifosi piacerebbe vederci giocare in un grande stadio, perché noi facciamo parte della famiglia Milan e se ami il pallone lo ami comunque. Il calcio non ha genere".