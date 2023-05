Milan Femminile, Asllani: "Ci vediamo l'anno prossimo, abbiamo ancora fame"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo anno in Italia. Grazie al mio club, compagne di squadra e tifosi per il supporto. Siamo arrivate terze, ma questo club è tra i primi. Ci vediamo l'anno prossimo, abbiamo ancora fame". Con questo post l'attaccante Kosovare Asllani ha parlato della sua prima stagione nel nostro paese confermando che anche nella prossima stagione, come da contratto, vestirà ancora la maglia del Milan Femminile con cui proverà ad andare all'assalto del secondo posto e della qualificazione in Women's Champions League.