Milan Femminile, Bergamaschi: "È stata un'annata strana, ma sono orgogliosa della squadra. Grazie e sempre forza Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, si è così espressa su Instagram al termine della stagione delle rossonere: "Non so bene da dove iniziare perchè i finali di stagione sono sempre un po’ un misto di emozioni.. E’ stata un’annata strana, difficile, che ci ha lasciato con l’amaro in bocca per gli obiettivi che ci eravamo prefissate ma non siamo riuscite a raggiungere. Siamo partite dalla grandissima emozione dell’esordio in Champion’s League per arrivare alla finale di Supercoppa, immortalando la forza di un gruppo che ha saputo mettersi in discussione e trovare forze inaspettate.

Non posso quindi fare altro che essere orgogliosa di ogni singola giocatrice che non ha smesso di crederci fino all’ultimo, lottando ogni partita e onorando la maglia nel migliore dei modi. Grazie al nostro staff, alla nostra dirigenza e all’AC Milan per il supporto che ci hanno sempre dimostrato e per tutto quello che ci mettono a disposizione quotidianamente. Un ringraziamento speciale a tutti i tifosi che ci hanno sostenute nel nostro percorso. SEMPLICEMENTE GRAZIE, SEMPRE FORZA MILAN. La vostra Berga".