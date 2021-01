Milan Femminile, Cordone: "Vittoria importantissima su un campo difficile, pensiamo partita per partita"

Davide Cordone, vice di mister Maurizio Ganz, è stato intervistato da Milan TV al termine di Florentia-Milan Femminile. Queste le sue dichiarazioni: “Vogliamo dedicare questa vittoria al nostro grande magazziniere Mirco Bettinelli che si in settimana si è operato, è andato tutto bene. Lo aspettiamo con tanta gioia al suo posto al centro sportivo Vismara”.

Sulla partita: “Vittoria importantissima su un campo difficile, dove la Florentia aveva fatto quattro vittorie, perdendo contro di noi oggi e contro la Juventus, nonostante vincesse alla fine del primo tempo. Una vittoria voluta, col gioco, con carattere. La nostra strada la conosciamo, guardiamo partita dopo partita, andiamo avanti senza ascoltare discorsi esterni che non ci interessano”.

Sulle giocate: “Le ragazze hanno provato e riprovato quello che viene fatto durante la settimana, siamo contentissimi di questa vittoria e del percorso che stiamo facendo fino ad ora. Piano piano guardiamo avanti e partita dopo partita”.

Su Sassuolo-Milan di Coppa Italia: “Affrontiamo una squadra che abbiamo battuto da poco in campionato, non ci sono partite facili e ci prepareremo come abbiamo sempre fatto. Vedremo domenica cosa succederà”.

La risposta di chi gioca meno: “Questa è la forza di questa squadra, chi gioca di meno si fa trovare pronta e si allena sempre alla grande. Ci sarà bisogno di tutti da qui alla fine sia in campionato che in Coppa Italia”.