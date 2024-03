Milan Femminile, Corti: "Coppa Italia obiettivo che il Club vorrebbe conquistare"

vedi letture

Davide Corti, allenatore del Milan Femminile, si è così espresso a MilanTV a poche ore dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Roma: "Credo che la squadra stia bene, ora c'è stata la pausa nazionali quindi abbiamo fretta per far rientrare tutte e cominciare a lavorare bene e preparare la partita. Due prestazioni convincenti e i risultati sono venuti, per noi era importante finire bene per prepararci per questa partita importantissima.

La Coppa Italia è un obiettivo che la società vorrebbe conquistare, quindi a noi serve assolutamente creare quella mentalità. La Roma ci può preparare per quelle sfide di carattere diverso che dovremo affrontare nei playout. Avremo modo di concentrarci sulla prima partita e poi prepararci per la seconda senza il campionato di mezzo, il vantaggio penso sia quello. Se inizialmente si è puntato molto sull'aspetto mentale oggi abbiamo visto segnali positivi. Ottenere risultati con ottime prestazioni e buon gioco è una cosa che si può fare. Alla Coppa Italia teniamo veramente".