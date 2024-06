Milan Femminile, il Milan cala il poker sul Club Rayadas: grande primo successo per le rossonere nella tournée messicana

Il Milan di Corti inaugura al meglio l’Her Nations Tour, imponendosi sul Cub Rayadas per 4-0 nello stadio BBVA Stadium di Monterrey in Messico. Nello specifico, si tratta della prima delle due amichevoli della tournée messicana, mentre l’ultimo incontro è previsto questo fine settimana, con la sfida contro il Tuzas de Pachuca a Città del Messico.

La gara contro il Rayadas inizia con un approccio abbastanza bilanciato da parte di entrambe le squadre. Dopo una prima occasione per le padrone di casa, con la traversa colpita da Daniela Solís al 19’, è il Milan a ingranare la marcia e a trovare la rete del vantaggio al 27’ con Evelyn Ijeh, che ha approfittato del pressing rossonero e del desiderio incessante di sbloccare il risultato per siglare di fatto la rete dell’1-0. Due minuti dopo, complice anche l’ottima gioco di squadra, la squadra di Corti aumenta il divario con le avversarie, grazie a un’ispirata Ijeh, che approfitta di un’errore in fase difensiva per regalare il raddoppio alle compagne di squadra. Nonostante la netta superiorità in campo del Milan, sull’altro fronte, Samantha Simental prova a rendersi pericolosa con un tiro dalla distanza, impegnando Babb in un intervento decisivo.

Nella seconda frazione di gioco, il Diavolo continua con lo stesso fil rouge dei primi 45’ di gioco, agguantando prima il tris al 61’ con la rete della tripletta di Ijeh su cross dalla destra di Piga e calando poi il poker nel finale di gara - all’81’ - con una decisiva Gloria Marinelli dal dischetto che chiude definitivamente il match.