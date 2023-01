Milan Femminile, la prossima gara sarà in Coppa Italia: rossonere attese dalla Fiorentina

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importante per il Milan Femminile, che ha battuto 0-3 la Sampdoria nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La formazione rossonera fra quattro giorni tornerà in campo, disputando i quarti di finale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il Milan invece il 28 gennaio giocherà il derby contro l'Inter in campionato.