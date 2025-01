Milan Femminile, oggi il ritorno dei quarti di Coppa contro la Fiorentina

Il Milan Femminile ha compiuto una vera impresa nel corso del weekend sconfiggendo in casa e per 3-2 la Roma, bicampione di Italia in carica. Non c'era modo migliore per le rossonere di affacciarsi al grande impegno di quest'oggi, quando alle ore 20.45 saranno impegnate nei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia Femminile. L'avversaria e padrona di casa sarà la Fiorentina.

All'andata, a Milano, le rossonere sono riuscite a fermare le viola sul punteggio di 1-1, lasciando tutto aperto per i secondi novanta minuti. Prima, alle ore 18 la gara tra Sassuolo e Inter, all'andata terminata con lo stesso risultato. Domani invece toccherà in contemporanea alle ore 18 a Roma-Napoli (andata 1-0 per le giallorosse) e Juventus-Lazio (andata finita 3-1 per le bianconere). In palio c'è un posto in semifinale.