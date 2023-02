Milan Femminile, Piemonte: "Juve? Sarà difficile, ma ci siamo preparate al meglio"

MilanNews.it

"Rispetto all'andata non sarà la stessa Juve, perché si è ripresa e sta facendo bene", ha dichiatao Martina Piemonte a Milan TV nel pre Milan Femminile-Juventus Women. "Sarà difficile, ma ci siamo preparate al meglio. Il campionato è lungo, finché l'arbitro non fischia non è finita e dobbiamo provare a vincerle tutte".